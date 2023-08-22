РФ обстріляла Миколаївку на Херсонщині, постраждав мирний житель

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Російський обстріл Миколаївки призвів до поранення чоловіка", - пише пресслужба.

Повідомляється, що унаслідок ведення вогню ворога 66-річний місцевий житель отримав мінно-вибухову травму та рану руки. Чоловіка доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Крім того, уранці вівторка, 22 серпня, російські окупанти атакували селище Комишани Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, ще один чоловік отримав поранення.