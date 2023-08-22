РФ обстріляла Миколаївку на Херсонщині, постраждав мирний житель
У вівторок, 22 серпня, війська Росії гатили по селу Миколаївка Каховського району Херсонської області. Ураження отримав мирний житель
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Російський обстріл Миколаївки призвів до поранення чоловіка", - пише пресслужба.
Повідомляється, що унаслідок ведення вогню ворога 66-річний місцевий житель отримав мінно-вибухову травму та рану руки. Чоловіка доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Крім того, уранці вівторка, 22 серпня, російські окупанти атакували селище Комишани Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, ще один чоловік отримав поранення.
- 20 серпня російські терористи у Новобериславі в Херсонській області скинули з безпілотника два вибухові пристрої. Унаслідок цього загинув чоловік.
- Удень 21 серпня армія РФ з дрона скинула на мешканця Золотої Балки Херсонської області вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого людина дістала поранення.
- Також учора росіяни обстріляли Берислав та Софіївку на Херсонщині - поранень зазнало троє мирних жителів.
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