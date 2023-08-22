Російські військові завдали удару по Херсонщині: загинула жінка, поранено чоловіка
Уранці вівторка, 22 серпня, російські окупанти атакували селище Комишани Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, ще один чоловік отримав поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що під час російського обстрілу місцеві жителі перебували на вулиці.
Так, несумісні з життям травми отримала 71-річна жінка.
До лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка. Йому надають медичну допомогу.
- Також уранці 22 серпня у Кривому Розі прогримів вибух - росіяни завдали ракетного удару по місту. Внаслідок цього постраждав чоловік, пошкоджені 20 будинків й енергетична інфраструктура.
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