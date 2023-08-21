Росіяни з дрона скинули на мешканця Херсонщини вибухівку: постраждалий у лікарні
Удень 21 серпня армія РФ з дрона скинула на мешканця Золотої Балки Херсонської області вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого людина дістала поранення
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Близько 12:00 росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Унаслідок атаки він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги", - йдеться у повідомленні.
В ОВА уточнили, що постраждалого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.
- 20 серпня російські терористи у Новобериславі в Херсонській області скинули з безпілотника два вибухові пристрої. Унаслідок цього загинув чоловік.
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