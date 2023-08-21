Росіяни з дрона скинули на мешканця Херсонщини вибухівку: постраждалий у лікарні

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Близько 12:00 росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Унаслідок атаки він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги", - йдеться у повідомленні.



В ОВА уточнили, що постраждалого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.