Снігопади в Туреччині заблокували понад 5 тис. доріг
Через сильні снігопади у східних та центральних регіонах Туреччини заблоковані 5 683 дороги
Про це повідомляє TRT Haber.
На більшій частині території Туреччини панує холодна та дощова погода. Через сильний снігопад закрито для руху 5 683 доріг.
Снігоприбиральні бригади продовжують роботу з очищення та відкриття доріг.
Зокрема, заблоковані сільські дороги в районах Хаккярі, Кайсері, Сівасу, Ерзінджану, Муша та інших.
Також телеканал повідомляє, що через ожеледицю та затор внаслідок ДТП, припинено рух на автомагістралі Самсун-Анкара, яка з’єднує центральну частину Чорноморського регіону з Центральною Анталією. Через зіткнення автомобілів на автомагістралі в районі Чорума утворився затор довжиною в 7 км.
- Нагадаємо, у вівторок, 25 січня, турецька влада тимчасово призупинила всі польоти в аеропорту Стамбула через сильний снігопад.
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