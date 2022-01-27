Снігопади в Туреччині заблокували понад 5 тис. доріг

Про це повідомляє TRT Haber.



На більшій частині території Туреччини панує холодна та дощова погода. Через сильний снігопад закрито для руху 5 683 доріг.



Снігоприбиральні бригади продовжують роботу з очищення та відкриття доріг.



Зокрема, заблоковані сільські дороги в районах Хаккярі, Кайсері, Сівасу, Ерзінджану, Муша та інших.



Також телеканал повідомляє, що через ожеледицю та затор внаслідок ДТП, припинено рух на автомагістралі Самсун-Анкара, яка з’єднує центральну частину Чорноморського регіону з Центральною Анталією. Через зіткнення автомобілів на автомагістралі в районі Чорума утворився затор довжиною в 7 км.



Нагадаємо, у вівторок, 25 січня, турецька влада тимчасово призупинила всі польоти в аеропорту Стамбула через сильний снігопад.