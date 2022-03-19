Собаки багато не з'їдять і вовки усіх не згризуть, - голова Миколаївської ОВА просить людей допомагати збирати тіла ліквідованих ворогів і утримуватись від мародерства

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Еспресо.TV.

"Є багато територій, звідки відійшли російські війська. З них вони, на жаль, не завжди забирають своїх ліквідованих товаришів. Наші підрозділи працюють, але є прохання повідомляти, де вони були виявлені. Також, по можливості, збирати їх в пакети, щоби вони не ставали проблемою в майбутньому. Собаки багато не з'їдять і вовки усіх не згризуть. То ж будемо збирати, пакувати в рефрижератори і відправляти назад, адже у них також є мами", - зазначив очільник області.

Також він нагадав, що за мародерство зараз є кримінальна відповідальність:

"Якщо раніше люди виходили, відбивали техніку, забирали, ремонтували її і віддавали ЗСУ. Це було одне, а зараз, коли наші території в тилу – це буде вже мародерством. Почастішали випадки, коли вже через півгодини після бою селяни вибирають, що краще з підбитої техніки. Кому акумулятор приглянувся, кому колесо. Цього зараз вже не варто робити, краще відразу дзвоніть військовим, повідомляйте координати і вони приїдуть і заберуть це. Або ж ремонтуйте, чи везіть до наших частин. ЗСУ вони дуже знадобляться, щоби використовувати їх у боях, чи для запчастин. Зрозумійте, що ситуація міняється і за мародерство будемо наказувати".

І ще наголосив не несіть військову техніку на металобрухт: "Там його не приймають і за це вам не заплатять. Все буде реквізовано на потреби війська".

"Окрім цього хочу попередити, про те, що місця дислокації російських військ можуть бути замінованими, то ж прохання не ходити туди до того часу, поки їх не очистять військові".

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