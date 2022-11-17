Сьогодні без електрики залишились понад 10 млн українців, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Знову аварійні відключення світла на додачу до планових, стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 мільйонів українців без електрики. Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати постачання", - повідомив президент.

Також він нагадав про найболючіші удари по Україні:

"У Дніпрі десятки людей поранені внаслідок ракетного удару. Усім надається допомога. У Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який був знищений російським обстрілом цієї ночі... У переліку загиблих – сім осіб. На жаль, ця кількість може збільшитись. Тільки за першу половину сьогоднішнього дня нашим силам оборони вдалося збити шість російських крилатих ракет та п'ять Шахедів. На жаль, не всі, що були запущені терористами".

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також привітав рішення про продовження дії "зернової ініціативи" та розповів про новий проєкт – Grain from Ukraine.

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