Сьогодні - День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Щорічно 20 лютого, згідно з Указом президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні", в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Вісім років тому у боротьбі зі злочинним режимом Віктора Януковича своє життя поклали понад 100 протестувальників, які увійшли в історію як Небесна Сотня.

Найбільше людей загинуло саме 20 лютого 2014 року. Йдеться про 48 осіб.

Загалом з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.

104-м Героям Небесної Сотні п'ятий президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція та Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

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