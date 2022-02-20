Сьогодні - День пам'яті Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує загиблих учасників Революції Гідності
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Щорічно 20 лютого, згідно з Указом президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні", в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні.
Вісім років тому у боротьбі зі злочинним режимом Віктора Януковича своє життя поклали понад 100 протестувальників, які увійшли в історію як Небесна Сотня.
Найбільше людей загинуло саме 20 лютого 2014 року. Йдеться про 48 осіб.
Загалом з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.
104-м Героям Небесної Сотні п'ятий президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція та Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.
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