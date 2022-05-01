Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя, - Маріупольська міська рада

Про це пишуть в Маріупольській міській раді.



"Офіційно. Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті", - йдеться в повідомленні.



Також у міськраді закликають передавати інформацію про евакуацію далі.



"Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно. Молимося, щоб все спрацювало", - додають в міськраді



Пізніше евакуюватись з міста закликав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



"Пишіть, дзвоніть близьким. Це може бути один з останніх реальних шансів покинути місто. Кажіть всім - ніяких повісток, ніяких звинувачень немає і не буде. Ми всіх чекаємо вдома, в Україні", - зазначає він.

Нагадаємо, заступник командира полку "Азов" повідомив, що з Азовсталі для евакуації передали 20 людей. Паламар повідомив, що військовослужбовці полку "Азов" продовжують рятувальну операцію, тросами витягаючи з-під завалів цивільних - літніх людей, жінок і дітей.