Сьогодні над Київщиною була збита експериментальна ракета Х-101, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець повідомив, що 1 травня росіяни атакували Київщину експериментальною ракетою Х-101
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні над Київщиною було збито російську ракету Х-101, яка була червоного кольору. Такі ракети є експериментальними. Тобто ця ракета є дослідним зразком, на якому росіяни відпрацьовують ті чи інші вдосконалення цих засобів ураження. Тому переконаний, що ця ракета Х-101 вже знаходиться в наших дослідницьких структурах. Думаю, що ми будемо знати в який бік Росія намагається вдосконалювати свої ракети", - пояснив Згурець.
Аналітик наголосив, що українські системи ППО досить ефективно працюють проти російських ракет.
"Зараз росіяни намагаються активно шукати місця дислокації наших найпотужніших систем ППО. Росіяни влаштували полювання на наші ЗРК. У свою ж чергу українські системи ППО знищують російські ракети, які загрожують нашій безпеці", - додав він.
- 1 травня в різних регіонах Україні лунала повітряна тривога. Близько 04:40 жителі Київщини та Дніпропетровщини почули вибухи, а згодом і на Харківщині та Хмельниччині. Загалом українська ППО знищила 15 із 18 крилатих ракет, випущених Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.85Продаж 41.86
- Актуальне
- Важливе