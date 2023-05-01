Сьогодні над Київщиною була збита експериментальна ракета Х-101, - Згурець

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні над Київщиною було збито російську ракету Х-101, яка була червоного кольору. Такі ракети є експериментальними. Тобто ця ракета є дослідним зразком, на якому росіяни відпрацьовують ті чи інші вдосконалення цих засобів ураження. Тому переконаний, що ця ракета Х-101 вже знаходиться в наших дослідницьких структурах. Думаю, що ми будемо знати в який бік Росія намагається вдосконалювати свої ракети", - пояснив Згурець.

Аналітик наголосив, що українські системи ППО досить ефективно працюють проти російських ракет.

"Зараз росіяни намагаються активно шукати місця дислокації наших найпотужніших систем ППО. Росіяни влаштували полювання на наші ЗРК. У свою ж чергу українські системи ППО знищують російські ракети, які загрожують нашій безпеці", - додав він.