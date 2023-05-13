Про це повідомляє Еспресо.

Фінал пісенного конкурсу розпочнеться у суботу, 13 травня, о 22:00 за Києвом, о 21:00 за центральноєвропейським літнім часом (Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Італія та інші країни) та о 20:00 за британським літнім часом.

Хто виступає у фіналі

Глядачі зможуть обрати свого фаворита серед 26 фіналістів, які будуть виступати у такій послідовності:

Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Португалія: Mimicat - Ai Coraçao

Швейцарія: Remo Forrer - Watergun

Польща: Blanka – Solo

Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Франція: La Zarra - Évidemment

Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

Іспанія: Blanca Paloma – Eaea

Швеція: Loreen - Tattoo

Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje

Італія: Marco Mengoni - Due vite

Естонія: Alika - Bridges

Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha

Чехія: Vesna - My Sister's Crown

Австралія: Voyager - Promise

Бельгія: Gustaph – Because Of You

Вірменія: Brunette - Future Lover

Молдова: Паша Парфені - Soarele si Luna

Україна: TVORCHI – Heart Of Steel

Норвегія: Alessandra – Queen of Kings

Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter

Литва: Monika Linkyte - Stay

Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn

Словенія: Joker Out – Carpe Diem

Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!

Великобританія: Mae Muller - I Wrote A Song

Де дивитись фінал "Євробачення-2023"

В Україні фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023" транслюватиметься на телеканалі "Суспільне Культура", а також на всіх його цифрових платформах і на сайті eurovision.ua.

Також у "Дії" пісенний конкурс можна подивитися на телеканалі "Суспільне". Без перекладу "Євробачення" можна переглянути на офіційному YouTube-каналі "Євробачення". Там надаються лише англійські коментарі, в той час, як для України "Євробачення" коментує Тимур Мірошниченко.

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Як голосувати у фіналі "Євробачення-2023"

Якщо ви перебуваєте в одній із 37 країн-учасниць "Євробачення-2023", маєте телефонний номер цієї країни або платіжну картку, випущену в місцевому банку, ви зможете проголосувати за Україну (номер 19) або за інших учасників фіналу (крім представника цієї країни).

Проголосувати можна за допомогою офіційного додатка Eurovision Song Contest. Також в інтернеті можна голосувати на сайті www.esc.vote. І програма, і веб-сайт автоматично запропонують правильний метод голосування для вашої країни.

Крім того, глядачі з країн-учасниць можуть голосувати через телефон, відправити голос в SMS. Відповідний номер можна знайти на екрані під час трансляції або на сайті www.esc.vote.