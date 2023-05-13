Сьогодні о 22:00 почнеться фінал "Євробачення-2023": хто виступає, де дивитися і як голосувати
Сьогодні, 13 травня, о 22:00, у Ліверпулі пройде фінал "Євробачення-2023". Україну представляє гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel", під номером 19
Про це повідомляє Еспресо.
Фінал пісенного конкурсу розпочнеться у суботу, 13 травня, о 22:00 за Києвом, о 21:00 за центральноєвропейським літнім часом (Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Італія та інші країни) та о 20:00 за британським літнім часом.
Хто виступає у фіналі
Глядачі зможуть обрати свого фаворита серед 26 фіналістів, які будуть виступати у такій послідовності:
- Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Португалія: Mimicat - Ai Coraçao
- Швейцарія: Remo Forrer - Watergun
- Польща: Blanka – Solo
- Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Франція: La Zarra - Évidemment
- Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart
- Іспанія: Blanca Paloma – Eaea
- Швеція: Loreen - Tattoo
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
- Італія: Marco Mengoni - Due vite
- Естонія: Alika - Bridges
- Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha
- Чехія: Vesna - My Sister's Crown
- Австралія: Voyager - Promise
- Бельгія: Gustaph – Because Of You
- Вірменія: Brunette - Future Lover
- Молдова: Паша Парфені - Soarele si Luna
- Україна: TVORCHI – Heart Of Steel
- Норвегія: Alessandra – Queen of Kings
- Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter
- Литва: Monika Linkyte - Stay
- Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
- Словенія: Joker Out – Carpe Diem
- Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
- Великобританія: Mae Muller - I Wrote A Song
Де дивитись фінал "Євробачення-2023"
В Україні фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023" транслюватиметься на телеканалі "Суспільне Культура", а також на всіх його цифрових платформах і на сайті eurovision.ua.
Також у "Дії" пісенний конкурс можна подивитися на телеканалі "Суспільне". Без перекладу "Євробачення" можна переглянути на офіційному YouTube-каналі "Євробачення". Там надаються лише англійські коментарі, в той час, як для України "Євробачення" коментує Тимур Мірошниченко.
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Як голосувати у фіналі "Євробачення-2023"
Якщо ви перебуваєте в одній із 37 країн-учасниць "Євробачення-2023", маєте телефонний номер цієї країни або платіжну картку, випущену в місцевому банку, ви зможете проголосувати за Україну (номер 19) або за інших учасників фіналу (крім представника цієї країни).
Проголосувати можна за допомогою офіційного додатка Eurovision Song Contest. Також в інтернеті можна голосувати на сайті www.esc.vote. І програма, і веб-сайт автоматично запропонують правильний метод голосування для вашої країни.
Крім того, глядачі з країн-учасниць можуть голосувати через телефон, відправити голос в SMS. Відповідний номер можна знайти на екрані під час трансляції або на сайті www.esc.vote.
- Усі новини про пісенний конкурс "Євробачення" читайте на Еспресо за цим посиланням.
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