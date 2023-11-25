"Сьогодні, рівно о 16-й годині, ми запалимо свічки пам’яті", - Зеленський

Про це йдеться в офіційному інтернет-представництві президента України.

"Сьогодні, як і завжди, рівно о 16-й годині, ми запалимо свічки пам’яті. Чимало хто – зі своїми родинами, своїми дітьми, онуками. Хтось із маленьких українців побачить цю свічку вперше. Запитає про неї. І ми розкажемо їм історію", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що така свічка розповість українським дітям історію, яку вони повинні знати, пам’ятати, передавати своїм дітям і онукам.

"І допоки ми будемо запалювати цей вогонь, не згасне спогад про мільйони наших предків, яких цілеспрямовано, підготовлено й цинічно штовхнули в обійми голодної смерті", - зазначив президент.

Читайте також: Галина Пагутяк. Свічка на підвіконні

Він заявив, що ідеологи, організатори та виконавці злочинів голодоморів не понесли відповідальності й справедливого покарання під час життя, тому імена й біографії винних мають нести покарання сьогодні.

Зеленський наголосив, що визнання світом тих подій злочинами геноциду є надважливим і становитиме "данину справедливості".

Президент подякував усім державам, які офіційно визнали Голодомор злочином проти українців. Він розповів, що 30 років тому першими це зробили Естонія та Австралія, згодом – Канада, Угорщина й Ватикан, Литва, Грузія, Польща, Перу, Парагвай, Еквадор, Колумбія та Мексика, Португалія та США.

Зеленський підкреслив, що за два роки повномасштабної війни Росії проти України визнали Голодомор геноцидом Німеччина, Велика Британія, Італія, Франція, Чехія, Молдова, Румунія, Болгарія, Бразилія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Ірландія, Ісландія, Словенія, Словаччина, Хорватія, ЄС і Парламентська асамблея Ради Європи.

"Справедливість шириться світом. Світ має знати про це, світ має визнати це, світ має не забувати про це. Світла пам’ять усім нашим людям, які загинули в 1921, 1922 й 1923 роках. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші 1932 і 1933 роки – роки Голодомору-геноциду. Нехай тепло від мільйонів свічок пам’яті зігріє мільйони їхніх душ", - наголосив він.