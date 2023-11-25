25 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів

25 листопада в Україні - День пам'яті жертв Голодоморів

Кожного року ця незабутня дата припадає на останню суботу листопада.

День пам'яті жертв Голодоморів — день великої скорботи для українців.

Фото: Музей Голодомору

В Україні голодоморів було кілька:

1921-1923 рр.

1932-1933 рр.

1946-1947 рр.

Найжорстокішим був голодомор у період 1932-1933 рр. - штучно створений голод. За цей час від голоду померло більше 7 мільйонів українців.

Невинно загиблих людей вшановують хвилиною мовчання, а по всій країні у вікні запалюють свічку пам’яті.

Фото: Андріана Стахів

Долучіться 25 листопада о 16.00 до Загальнонаціональної хвилини мовчання, засвітіть свічку, як вияв скорботи за загиблими. Нехай наша віра в перемогу України буде непохитною, щоб чорні дати в календарі більше ніколи не з'являлись.

Згадайте про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок масових штучних голодоморів.

Заходи до Дня пам'яті жертв Голодоморів у Києві

25 листопада з 10:00 до 18:00 в Музеї книги і друкарства (вул. Лаврська, 9) у змішаному форматі відбудеться круглий стіл за темою "Геноцид, голодомор, депортації як системна складова російської політики в Україні: 1932/33 та 2022/23 роки в долі народів Північного Приазов’я".

Також 25 листопада о 16:00 в Музеї книги і друкарства кияни та гості столиці зможуть відвідати концерт-реквієм пам’яті жертв Голодомору.

25 листопада в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки (вул. Олександра Кониського, 83-85) у залі медіа відбудеться день інформації: "90-і роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні".

До 25 листопада у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці (вул. Льва Толстого, 49) триватиме виставка-реквієм "Не згасне свічка пам’яті".

27 листопада о 16:00 Музей книги і друкарства запрошує всіх охочих на відкриття виставки до 90-х роковин жертв Голодомору-геноциду "1932-1933 – 2014-2023". Вхід вільний.

До 30 листопада в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки триватиме книжкова виставка-інсталяція "Скорботний біль і пам’ятка живим".

Протягом місяця у Музеї окупації Києва (вул. Дениса Антіпова, 49/1) за попереднім замовленням можна відвідати історичний лекторій "Голокост та терор в окупованому Києві".

Цьогорічна кампанія на вшанування пам’яті жертв Голодомору проходитиме під гаслом "Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо!".