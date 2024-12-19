Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання, - військовослужбовець Тимочко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо відступу на Курахівську ТЕС, то складно її оцінити як окрему фортифікаційну споруду чи як об'єкт, який дасть можливість проводити автономно оборону на цьому напрямку. Ворог просунувся і по Курахівському водосховищу тому, якщо не буде вибудувана лінія оборони по флангах, то це буде дуже складна ситуація. Але з іншого боку противник там дійсно сконцентрував значні сили, але не може прорвати лінію оборони. Відповідно, можемо говорити, що наші війська мають можливість хай і відступати, однак займати позиції, які можна використовувати для протидії", - зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання з оборони цього регіону.

"В районі Покровська ворог сконцентрував близько 70 тис. своїх сил, біля Курахового – біля 40 тис., на Времіївському напрямку – десь 35-40 тис. Тобто бачимо приблизно 150 тис. російських солдатів на вузькому напрямку, яких Росія могла використати на будь-яких інших ділянках фронту. Крім того, росіяни вже там втратили 150 тис. вбитими та пораненими, також близько 2 тис. техніки, про що говорить британська розвідка. Розуміємо, що при тактичних просуваннях ворог втрачає стратегічні резерви на такому вузькому напрямку", - резюмував Тимочко.