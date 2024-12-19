Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання, - військовослужбовець Тимочко
Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, зазначив, що ворог на вузькому напрямку біля Покровська, Курахового та Времіївському напрямку, маючи тактичні просування, втрачає стратегічні резерви
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо відступу на Курахівську ТЕС, то складно її оцінити як окрему фортифікаційну споруду чи як об'єкт, який дасть можливість проводити автономно оборону на цьому напрямку. Ворог просунувся і по Курахівському водосховищу тому, якщо не буде вибудувана лінія оборони по флангах, то це буде дуже складна ситуація. Але з іншого боку противник там дійсно сконцентрував значні сили, але не може прорвати лінію оборони. Відповідно, можемо говорити, що наші війська мають можливість хай і відступати, однак займати позиції, які можна використовувати для протидії", - зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
За його словами, Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання з оборони цього регіону.
"В районі Покровська ворог сконцентрував близько 70 тис. своїх сил, біля Курахового – біля 40 тис., на Времіївському напрямку – десь 35-40 тис. Тобто бачимо приблизно 150 тис. російських солдатів на вузькому напрямку, яких Росія могла використати на будь-яких інших ділянках фронту. Крім того, росіяни вже там втратили 150 тис. вбитими та пораненими, також близько 2 тис. техніки, про що говорить британська розвідка. Розуміємо, що при тактичних просуваннях ворог втрачає стратегічні резерви на такому вузькому напрямку", - резюмував Тимочко.
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