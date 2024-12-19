Сіярто стверджує, що США дозволили Угорщині платити РФ за газ через підсанкційний Газпромбанк

Про це пишуть "Медуза" й Интерфакс.

За словами Сіярто, Вашингтон "зробив виняток" для Угорщини й дозволив продовжувати оплачувати газ через російський Газпромбанк, проти якого Штати запровадили санкції.

Водночас міністр додав, що США "зберегли заборону на фінансові операції через Газпромбанк для проекту з розширення АЕС в Пакші".

Санкції проти Газпромбанку

21 листопада управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб російського банківського сектору, зокрема проти Газпромбанку.

Потім Сіярто заявив, що американські санкції проти російського Газпромбанку загрожують енергетичній безпеці деяких країн Центральної Європи та є "нападом суверенітет".

Згодом Угорщина звернулася до Сполучених Штатів Америки із запитом зняти санкції з Газпрому РФ, які стосуються платежів за природний газ. У Будапешті вважають, що вони можуть негативно вплинути на деяких союзників США.

5 грудня очільник Кремля Володимир Путін скасував зобовʼязання для іноземних компаній платити за російський газ тільки через Газпромбанк на тлі американських санкцій.

Наступного дня стало відомо, що Європейський Союз веде переговори зі Сполученими Штатами щодо пом'якшення санкцій, накладених на російський Газпромбанк, який має важливе значення для постачання природного газу із РФ до країн ЄС.