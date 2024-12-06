ЄС веде перемовини з США щодо пом’якшення санкцій проти російського Газпромбанку, - Bloomberg
Європейський Союз веде переговори зі Сполученими Штатами щодо пом'якшення санкцій, накладених на російський Газпромбанк, який має важливе значення для постачання природного газу із РФ до країн ЄС
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з повідомленням, ЄС і США обговорюють тип і обсяг пом'якшувальних заходів після того, як деякі європейські уряди та компанії попередили, що санкції становитимуть ризик для безпеки поставок в регіоні.
Серед можливих рішень – дозволити законні платежі через дочірню компанію Газпромбанку в Люксембурзі або розглянути альтернативні канали платежів.
У виданні зазначили, що частка російського трубопровідного газу в імпорті ЄС знизилася з понад 40% у 2021 році до близько 8% минулого року. Для трубопровідного газу та СПГ разом узятих, на Росію припадало менше ніж 15% імпорту. Вона поступилася Норвегії, яка стала головним постачальником блоку з часткою 30%, і США, які забезпечили 19% європейського газу.
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