Сьогодні Росія випустила по Україні 33 ракети. 21 ми знищили, - Залужний

Подробиці зазначені у нього в офіційному ТГ-каналі.

"Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування "Калібр", керовані авіаційні ракети Х-59, - по об’єктах критичної інфраструктури України", - заявив Залужний.

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За словами головнокомандувача, загалом ворог "здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет".

"Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети", - підсумував Валерій Залужний.