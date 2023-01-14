Сьогодні Росія випустила по Україні 33 ракети. 21 ми знищили, - Залужний
Головномандувач Збройних Сил України Валерій Залужний навів статистику масованого ракетного удару, завданого росіянами по українській території у суботу, 14 січня 2023 року
Подробиці зазначені у нього в офіційному ТГ-каналі.
"Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування "Калібр", керовані авіаційні ракети Х-59, - по об’єктах критичної інфраструктури України", - заявив Залужний.
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За словами головнокомандувача, загалом ворог "здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет".
"Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети", - підсумував Валерій Залужний.
- Нагадаємо, ракетні нальоти росіян на українські міста у суботу, 14 січня, йшли двома хвилями. Під час першої, ранкової, хвилі найбільших уражень було завдано інфраструктурним об'єктам Київщини, а також у Харкові й на Одещині.
- Друга, денна, хвиля закінчилася особливо трагічно. Російською ракетою знищено цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі. Там вже щонайменше 5 загиблих, 27 поранених.
- При цьому в Кривому Розі продовжує працювати ППО.
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