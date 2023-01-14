Запуск ракет по Києву вранці 14 січня міг бути з території Білорусі, - військовий аналітик Гетьман
Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни вважає, якщо запущена ракета не була далекобійною, то значить запуск був з білоруської території
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо ранкових обстрілів Києва і чому наша ППО не побачила цю атаку, а тривога вже пролунала після вибухів, тому що ми деякі балістичні ракети поки не можемо своєчасно знищувати. Саме для таких ракет нам потрібен, і скоро буде, комплекс Patriot, бо це як раз протиракетна оборона, і він має боротися з балістичними ракетами", - пояснив військовий аналітик.
Олексій Гетьман зауважив щодо запитання про те, звідки ці ракети запускалися, бо всі говорять про запуск з півночі.
"Тут є тільки два варіанти. Якщо це, наприклад, "Іскандер" або ж "Fateh-110", "Zolfaghar", які якимось чином росіяни змогли придбати в Ірані, то тоді можна припустити, що ці ракети летіли з півночі, десь з Мурманська, тому що ці ракети мають відносно велику дальність 500-700 км. А якщо це була перероблена балістична ракета С-300, то вона має максимальну дальність 300 км, і то це з перебільшенням. Відповідно, якщо то була не далекобійна балістична ракета, а перероблений С-300 чи "Точка-У", чи ще щось, то тоді запуск був з Білорусі. І ще дуже важливо, чому ми не побачили ракету, тому що це не була крилата ракета морського базування, також це не була ракета повітряного базування, а ця ракета випускалася саме з наземного базування. Відповідно, якщо це була не якась далекобійна ракета, то значить запуск був з території Білорусі, і це була пряма атака на Україну, тому, на мою особисту думку, ми маємо зробити удар у відповідь", - сказав Гетьман.
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