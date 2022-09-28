Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Олексій Гончаренко.

"У нас відбулась суперцентралізація. Вона є певною мірою виправданою, тому що війна і під час неї складно зберегти децентралізовані процедури, однак їх треба намагатися зберегти і є речі, де це не припустимо. Парламенту в Україні сьогодні немає - там жодної дискусії не ведеться. Відбувається швидке голосування - для цього тримають хлопців і дівчат з ОПЗЖ, щоб підголосовувати. Маючи цей резерв голосів, парламент вже не місце для дискусій і якогось реального прийняття рішень", - сказав він.

За словами нардепа, в Верховній Раді голосують все, що приїде з Банкової.

"Приблизно те саме сталось з урядом - сказати, що в нас є уряд в нормальному розумінні цього слова теж не можна. На що він впливає і які рішення приймає? Сьогодні країна цілком керується з Офісу президента і це вже перебір. Мають працювати і уряд, і парламент. Зеленський завжди тяжів до персонального управління. А зараз, коли для цього є і об'єктивні підстави, це набагато сильніше стало", - зазначив Гончаренко.

На його думку, противагою владі є лише посли G7.

"Наші сподівання на них і партнерів. Це ненайкращий варіант, в тому сенсі, що краще всі свої проблеми вирішувати всередині країни, а не за допомогою сторонніх сил. Це точно не є на користь і ми маємо ці питання підіймати і звертати на них увагу", - підсумував нардеп.