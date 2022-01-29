Сьогодні Україна вшановує звитяжний чин добровольців на станції Крути
29 січня 1918 року на залізничній станції Крути малочисельні загони військ УНР стримали багатотисячну більшовицьку орду. Саме там було дано шанс українській державності, там почались перші визвольні змагання
Молоді студенти, вільні козаки, кадети та вояки армії УНР здійснили героїчний чин ціною власного життя. Там відбулись українські Фермопіли, там гинули кращі сини нації, щоб українська незалежність стала реальною, зазначає з цього приводу молодіжний рух "Фрайкор" (Харків).
Після них будуть ще десятки тисяч смертей і чотири роки кривавої боротьби. Але все почалось під Крутами, коли наш народ, не маючи власного боєздатного війська, силами тодішніх добровольців показав своїм ворогам, що ми готові битися за свободу.
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Звитяга під Крутами надихала і надихає нові покоління українських героїв.
"Згадуючи події сторічної давнини, ми можемо роздумувати над українськими елітами, чий розбрат не дав відбутись Українській державі, а можемо пригадати молодих хлопців, які віддали життя за свободу своєї нації", - наголошується у повідомленні.
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