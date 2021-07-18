Сьогодні в Одесі буде ускладнено рух через велопробіг

Дорожній рух не перекриватимуть, але водіїв автотранспорту просять бути уважними, передає Еспресо.TV.



"Стартує велопробіг в центральній частині міста, після чого його учасники попрямують на Великий Фонтан, звідти через Черемушки і Ближні Млини повернуться в центр. Між стартом і фінішем буде ще 2 піт-стопи", - наводить подробиці одеська агенція Українська Служба Інформації.



Колона велосипедистів рухатиметься вулицями міста з супроводом екіпажів патрульної поліції.



"Просимо водіїв з повагою ставилися до учасників заходу і забезпечити безперешкодний проїзд колони", - звернулися до автовласників патрульні.









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