Сьогодні вночі українські дрони атакували бухту в Севастополі, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У ніч на 24 квітня українські дрони атакували бухту в Севастополі. Є інформація, що ворог знищив деякі морські дрони, є інформація про підрив у бухті. Деталі побачимо згодом, але ці два тренди - авіаційний й морський говорять про те, що Україна намагається максимально використати потенціал технологічних напрацювань, щоб збільшити тиск на російські війська", - підкреслив Згурець.

За словами експерта, потенціал українських приватних розробників дозволяє використовувати дрони, щоб знищувати російські об'єкти в глибині оборони противника.

"Ми розуміємо, що потенціал достатньо великий. Потрібно, щоб це лягло на системну основу створення більш потужних й більш далекобійних засобів ураження, і це зараз поступово реалізується. Це стосується не лише повітряних дронів, а також морських дронів", - зауважив Згурець.