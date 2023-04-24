Сьогодні вночі українські дрони атакували бухту в Севастополі, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що потенціал українських приватних розробників дозволяє використовувати дрони, щоб знищувати російські об'єкти в глибині оборони противника
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У ніч на 24 квітня українські дрони атакували бухту в Севастополі. Є інформація, що ворог знищив деякі морські дрони, є інформація про підрив у бухті. Деталі побачимо згодом, але ці два тренди - авіаційний й морський говорять про те, що Україна намагається максимально використати потенціал технологічних напрацювань, щоб збільшити тиск на російські війська", - підкреслив Згурець.
За словами експерта, потенціал українських приватних розробників дозволяє використовувати дрони, щоб знищувати російські об'єкти в глибині оборони противника.
"Ми розуміємо, що потенціал достатньо великий. Потрібно, щоб це лягло на системну основу створення більш потужних й більш далекобійних засобів ураження, і це зараз поступово реалізується. Це стосується не лише повітряних дронів, а також морських дронів", - зауважив Згурець.
- Раніше у тимчасово окупованому Криму, біля міста Керч, російські війська встановили радіолокаційну станцію для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів.
- Також Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія перекинула частину бойових підрозділів зі Скадовська у Крим.
- Уночі на 24 квітня у тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи. Так звана влада заявила, що російський флот "відбивав надводні безпілотники"
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