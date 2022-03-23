Сьогодні збили 18 цілей, з них 6 літаків, - Повітряні сили ЗСУ

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Еспресо.TV

"22 березня протиповітряна оборона вирішила не зупинятись на 100-му збитому літаку російських окупантів і нанесла ворогу суттєвих втрат у повітрі. Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив "крилату" із ПЗРК", - повідомив Юрій Ігнат.

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала ударів по наземних цілях по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

"Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їхньому рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета. Таким чином повітряні втрати окупантів за добу 22 березня: літаки – 6, вертольоти – 1, БпЛА (ОТР) – 5, крилаті ракети – 5", - додав речник ПС ЗСУ.

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