Сьогодні збили 18 цілей, з них 6 літаків, - Повітряні сили ЗСУ
Також 1 вертоліт, 5 БПЛА і 5 крилатих ракет.
Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Еспресо.TV
"22 березня протиповітряна оборона вирішила не зупинятись на 100-му збитому літаку російських окупантів і нанесла ворогу суттєвих втрат у повітрі. Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив "крилату" із ПЗРК", - повідомив Юрій Ігнат.
Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала ударів по наземних цілях по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.
"Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їхньому рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета. Таким чином повітряні втрати окупантів за добу 22 березня: літаки – 6, вертольоти – 1, БпЛА (ОТР) – 5, крилаті ракети – 5", - додав речник ПС ЗСУ.
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