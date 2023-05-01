Сьогодні знову наснився Крим.

Нібито я щось роблю, кудись їду у справах, з кимось зустрічаюся і говорю про несуттєве. Таке буває тільки у прибережних містах, коли робота, справи, відпочинок — все перемішано і по-частому майже не відрізняється одне від одного.

Мені часто сняться такі сни. Я раптом зупиняюся посеред побутової метушні й розумію: "Це ж Крим! Я в Криму!". В цей момент мені стає страшно через те, що я не знаю, як звідти вибиратися через всі ці окупаційні кордони та заслони.

Уперше за 9 років, я не жахнулася від усвідомлення Криму. Вперше не відчула знайомі краєвиди як пастку. Я зраділа. Прямо там уві сні

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І ось вперше за 9 років, я не жахнулася від усвідомлення Криму. Вперше не відчула знайомі краєвиди як пастку. Я зраділа. Прямо там уві сні.

Цілий день ходжу із думкою, що це знак. Зима не вічна. Контрнаступ близько.

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Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

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