"Солдатів там не було. Як і жодної військової бази". Мер Миколаєва показав зруйнований сьогодні дитячий садок
Внаслідок завданих окупантами в суботу, 16 квітня 2022 року, ракетних ударів по Миколаєву постраждав дошкільний навчальний заклад
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає Еспресо.TV.
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"Один з наших міських дитсадків. Російські війська атакували його рано вранці. Солдатів там не було. Жодної військової бази не було", - зазначив міський голова в своємі твітері, долучивши до свого допису відповідні зображення.
В будівлі під час обстрілу знаходився лише охоронець.
"З ним все гаразд", - наголосив Сєнкевич.
- Нагадаємо, ранком 16 квітня росіяни випустили по Миколаєву чотири ракети. Дві з них влучили в інфраструктурні об'єкти, троє поранених.
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