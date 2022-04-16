"Солдатів там не було. Як і жодної військової бази". Мер Миколаєва показав зруйнований сьогодні дитячий садок

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає Еспресо.TV.



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"Один з наших міських дитсадків. Російські війська атакували його рано вранці. Солдатів там не було. Жодної військової бази не було", - зазначив міський голова в своємі твітері, долучивши до свого допису відповідні зображення.





Нагадаємо, ранком 16 квітня росіяни випустили по Миколаєву чотири ракети. Дві з них влучили в інфраструктурні об'єкти, троє поранених.

В будівлі під час обстрілу знаходився лише охоронець."З ним все гаразд", - наголосив Сєнкевич.