"Солодкий сон Путіна": великий Герб може стати першим кроком до федералізації України, - експерт

Таку думку він висловив в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.



“Очевидно, що символи, які прописані в 20 статті Конституції України про великий Герб України, зокрема це козак з мушкетом, який є символом Війська Запорозького Городового та Низового, та лев, який є символом Галицько-Волинського князівства повинні бути зображені. Але головним питанням є те, чи потрібен Україні великий Державний Герб? Мене дивує, чому Зеленський, який був далекий від ідеологічної та символічної політики, змінює своє бачення. Я вважаю, що тільки Зеленський підняв питання про великий Герб відразу стало зрозуміло, що Україну готують до федералізації.” - пояснив Ковальов.



Він додав, що великий Герб завжди був і є ознакою держави з федеративним устроєм. За його словами, в Європі сучасні республіки, які мають великий Герб, отримали його за часів монархії або федерації.



“Федеральна Україна - це “солодкий” сон Володимира Путіна. Я не вірю в те, що Зеленський без будь-яких причин та мотивів вирішив ухвалити великий державний Герб України. За прем’єрства Ющенка піднімалось питання великого Герба, але він швидко від цієї ідеї відмовився.” - зауважив Ковальов.



Експерт нагадав, що також питання великого Герба піднімалось у часи прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та голови Верховної Ради Андрія Парубія, які теж відмовились від такої ідеї.



Нагадаємо, 24 серпня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про великий Державний Герб України





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