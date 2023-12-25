Соловій, Полякова, Клопотенко та інші зірки зворушливо привітали військових із Різдвом

Відеозвернення оприлюднили Сухопутні війська Збройних Сил України у Facebook.

Українські артисти Михайло Хома, відомий як DZIDZIO, Христина Соловій, Юлія Саніна з гурту The Hardkiss, Арсен Мірзоян, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, зірка українського футболу Андрій Шевченко, продюсер Ігор Кондратюк, шеф-кухар Євген Клопотенко та телеведучий Григорій Решетнік у свято Різдва щемко звернулися до українських захисниць та захисників. Знаменитості подякували воїнам, які боронять Україну, та привітали їх із Різдвом.

"Вітаю всіх захисників і захисниць з Різдвом Христовим. Бажаю, хай маленький Ісусик своєю безумовною любов'ю оберігає кожного з вас. Хай оберігає ваші сім'ї, родини і всю нашу Україну", - почав відео своїми побажаннями DZIDZIO.

Співачка Христина Соловій наголосила, що всі думки, помисли і дії ідуть і линуть до військових, адже вони захищають "нашу землю, нашу культуру, традиції".

"Від солдата до генерала, низький уклін від усіх цивільних українців у тилу за можливість у цей воєнний час працювати, вчитися і навіть грати у футбол", - зазначив Андрій Шевченко.

Кондратюк побажав українським воїнам "здоров'я тримати зброю, наснаги і вмотивованості нищити окупантів", зауваживши, що лише вони "можуть знищити рашизм". Юлія Саніна заявила, що українці більше не вірять у дива, а вірять у ЗСУ.

"Ми знаємо, що мир і перемога можливі тільки завдяки вам, тільки завдяки вашому героїзму. Ми сьогодні віримо в вас", - акцентувала лідерка The Hardkiss.

Арсен Мірзоян зазначив, що на Новий рік буде з військовими, з гітарою і гарантує їм гарний настрій.

"Шановні найкращі люди України, я хочу вам подякувати за те, що ви бороните нашу Україну, за те, що даєте змогу в тилу існувати життю", - звернувся до бійців Євген Клопотенко.

Григорій Решетнік подякував захисникам за сміливість і відданість, а Оля Полякова побажала всім міцного здоров'я, наснаги, енергії і "обов'язково всім, всім-всім повернутися здоровими і цілими додому".

"Ми вас чекаємо, ми вас любимо, ми вами пишаємося. Вклоняємося до землі", - сказала співачка.

Олександр Пономарьов процитував слова пісні, у записі якої взяв участь, додавши, що техніка ворожа нехай "горить-палає", а рідна Україна переможе.