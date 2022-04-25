Соловйов є російським Геббельсом і може самотужки захлинутися своєю "продукцією", - СБУ про нібито підготовку замаху на пропагандиста
СБУ назвала фантазіями російських спецслужб інформацію про нібито замах на російського пропагандиста Володимира Соловйова
Про це повідомила СБУ у Телеграм.
"СБУ не має жодних планів щодо вбивства В.Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності", – зазначили у Службі безпеки.
Правоохоронці відзначили, що не збираються всерйоз коментувати "нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії". Однак правоохоронці зацікавилися "креативом" російської сторони.
При цьому у СБУ підкреслили, що не мають жодних планів щодо вбивства Соловйова.
"Служба безпеки України з цікавістю ознайомилася із черговим "креативом" фсб рф, яка "героїчно затримала неонацистів", що нібито планували вбивство "громадського діяча" Володимира Соловйова на замовлення СБУ", – написало відомство.
У СБУ підкреслили при цьому, що Соловйов не є громадським діячем, це – звичайний пропагандист, "російський аналог Геббельса - котрий обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України".
- Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що українські спецслужби готували вбивство пропагандиста Володимира Соловйова.
- 14 березня Львівський суд заочно заарештував російського пропагандиста Соловйова.
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