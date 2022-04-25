Соловйов є російським Геббельсом і може самотужки захлинутися своєю "продукцією", - СБУ про нібито підготовку замаху на пропагандиста

Про це повідомила СБУ у Телеграм.



"СБУ не має жодних планів щодо вбивства В.Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності", – зазначили у Службі безпеки.



Правоохоронці відзначили, що не збираються всерйоз коментувати "нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії". Однак правоохоронці зацікавилися "креативом" російської сторони.



При цьому у СБУ підкреслили, що не мають жодних планів щодо вбивства Соловйова.



"Служба безпеки України з цікавістю ознайомилася із черговим "креативом" фсб рф, яка "героїчно затримала неонацистів", що нібито планували вбивство "громадського діяча" Володимира Соловйова на замовлення СБУ", – написало відомство.



У СБУ підкреслили при цьому, що Соловйов не є громадським діячем, це – звичайний пропагандист, "російський аналог Геббельса - котрий обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що українські спецслужби готували вбивство пропагандиста Володимира Соловйова.

14 березня Львівський суд заочно заарештував російського пропагандиста Соловйова.