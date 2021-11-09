"Сонце світить, та не гріє": синоптик Наталка Діденко попередила про морози в Україні

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Завтра в Україні буде вночі зоряно й морозно, вдень - сонячно й холодно.

"Температура повітря в Україні найближчої ночі нагадає, що в нас все ж - попри народні нарікання на відсутність то зими, то весни, то осені, то літа - все ж зима можлива", - наголосила вона.

Стовпчики термометрів через прорив арктичної повітряної маси гухнуть до -3°C…-8°C.





Завтра вдень морозу не буде, проте буде холодно, +3°C…+8°C.

У південній частині та на Закарпатті - на кілька градусів все ж тепліше.

У Києві 10 листопада передбачається суха погода, ще й сонячна.

Пані Діденко зазначила, що надходить пора легендарного стереотипу - "сонце світить, та не гріє" - завтра вдень максимально лише +3°C…+5°C.

А найближчої ночі холодне повітря арктичного походження дмухне в столиці морозом, десь до -3°C…-6°C.





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