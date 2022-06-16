Сотні українських біженців залишаються в готелях Шотландії попри заявлених спонсорів

Про це пише BBC.

"Приблизно 500 людей по всій Шотландії живуть у готелях більше одного місяця. Ми не розуміємо, де проблема у зв'язку приймаючої родини та українців, які вже тут", - сказав консул України в Единбурзі Євген Маньковський.

Він додав, що не вважає тих, хто прибуває до Шотландії, біженцями, а натомість українці, які отримали "статус тимчасового захисту", одного дня повернуться додому.

"Я не хочу бачити людей у ​​готельних номерах довше, ніж це абсолютно необхідно. Ми працюємо з місцевою владою, щоб розширити потенціал за допомогою відповідної служби", - сказав міністр уряду Шотландії з особливою відповідальністю за українських біженців Ніл Грей.

Після вторгнення Росії в Україну уряд Великої Британії повідомив про програму "Дім для України", яка дозволила людям приймати біженців. Спочатку програма була відкрита лише для заявників, які були знайомі з українцями. Але згодом її розширили, щоб українські біженці могли називати уряд Шотландії своїм спонсором, тобто уряд мав відповідати за надання їм місця для проживання. Тимчасове житло в готелях повинно було використовуватися до тих пір, поки не буде знайдено довгострокове помешкання.

Згідно з даними, уряд Шотландії видав 8 647 віз для людей з України. Було подано 10 066 заяв. І 3796 людей при подачі заявки вказали особу з Шотландії, яка б мала їх прихистити. Більшість із них - 3425 - отримали візи, і 2142 з них прибули до Великої Британії.

3 червня The Guardian підрахували, що Британія приймає менше біженців з України "на душу населення", ніж більшість країн Європи.

12 червня BBC розповідало про невелике село у Британії, що прихистило понад 30 українських біженців. Так жителі села хочуть надихнути інші громади відкрити свої двері та подумати про спонсорування біженців, які потребують житла.

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