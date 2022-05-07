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Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Сотні українських військових опановують сучасну західну військову техніку, зокрема гаубиці M777, системи ППО Q-64 та бронетранспортери М-113, - Пентагон

Сотні українських військових опановують сучасну західну військову техніку, зокрема гаубиці M777, системи ППО Q-64 та бронетранспортери М-113, - Пентагон

7 травня, 2022 субота
00:11
Світ гаубиці М777

Це озброєння надали, або планують надати Україні західні партнери

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в п'ятницю, 6 травня, інформує CNN.

Наразі навчання з гаубицями пройшли 200 військових і проходять ще 150 українських бійців, додав він. Військовослужбовці США тренують групи українських військових у частинах за межами України.

Окрім цього, ще 15 українських військових пройшли навчання з використанням мобільної радіолокаційної системи протиповітряної оборони Q-64, зазначив представник Пентагону.

І 60 українських військових пройшли навчання керування бронетранспортером М-113, і "ще близько 50 зараз проходять навчання цьому", - сказав Кірбі.

  • Відзначимо, що Міністерство оборони США готується укласти, або й уже уклала, контракти по двох пакетах допомоги, на 300 млн та 1,45 млрд – в Україну уже надходять "безпілотні літальні системи Puma, передові системи високоточної зброї, комунікаційні пристрої, бойове медичне обладнання сухпайки, готові до вживання, навіть біноклі", також Javelin, Stinger та безпілотними Switchblade.

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війна з Росією
навчання
Пентагон
зброя для України
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