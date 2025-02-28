Соціальні виплати: хто може отримати та чи буде збільшена сума допомоги при народженні дитини у 2025 році

Еспресо розібралося в усіх питаннях, що стосуються соціальної допомоги, суми виплат для різних категорій людей та чи варто очікувати реформування системи у 2025 році.

Останнім часом в Україні ведуться обговорення щодо можливих реформ у цій системі з метою її оптимізації та покращення. Ці зміни націлені на створення більш прозорої, ефективної та справедливої системи, яка забезпечить соціальну підтримку тим, хто її справді потребує. У цій статті ми розглянемо ключові аспекти соціальної допомоги в Україні, а також оглянемо пропозиції щодо можливих реформ, які спрямовані на поліпшення цієї системи для кращого задоволення потреб українських громадян.

Що таке соціальна допомога та які є її види

Соціальна допомога, або соціальне забезпечення - це система грошових (матеріальних) чи інших видів підтримки, яку надає держава або інші організації для покращення життєвого рівня громадян. Її метою є забезпечення допомоги людям, які перебувають у складних життєвих обставинах, включаючи безробіття, інвалідність, втрату годувальника, пенсійний вік, низький дохід та інші соціальні проблеми. Соціальна допомога дає змогу забезпечити мінімальний життєвий стандарт та допомогти людям у важких ситуаціях.

Відповідно до даних Міністерства соціальної політики України, на території України діють два основні види державної соціальної допомоги:

людям, що не мають права на пенсійні виплати, та людям з інвалідністю;

допомога на догляд.

Хто має право на державну соціальну допомогу

Згідно з даними порталу "Дія", отримувати перший вид соціальної допомоги від держави мають право особи, які відповідають таким умовам:

люди, що досягли 65-річного віку та не мають права на пенсію згідно з чинним законодавством, або які визнані людиною з інвалідністю в установленому порядку;

не отримують пенсійні або соціальні виплати, які передбачені для компенсації заподіяної шкоди здоров’ю на виробництві;

належать до категорії малозабезпечених осіб (винятки: люди з інвалідністю I групи, дитина померлого годувальника).

Крім того, право на отримання соціальної допомоги від держави мають:

діти померлого годувальника, який на час смерті не мав страхового стажу, що необхідний для призначення пенсії для людини з інвалідністю ІІІ групи;

люди, які мають інвалідність I групи та не отримують пенсію.

Отримувати другий вид державної соціальної допомоги, тобто допомогу на догляд, від органів Пенсійного фонду України мають право:

Люди з інвалідністю через війну з числа військовослужбовців та інших людей, яким надали пенсію з інвалідності згідно з ЗУ "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб": першої групи інвалідності;

другої та третьої груп, є одинокими та потребують постійного підтримуючого догляду за визначенням ЛКК (лікарсько-консультативної комісії). Люди з інвалідністю через війну згідно зі статтею 7 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" та мають пенсію по інвалідності, за віком або за вислугу років: першої групи інвалідності;

другої та третьої груп, є одинокими та потребують постійного підтримуючого догляду за визначенням ЛКК. Люди, які мають пенсію за вислугу років згідно з ЗУ "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", які мають першу групу інвалідності та отримали її внаслідок причин, вказаних у пункті "б" статті 16 вищезазначеного Закону, або одинокі пенсіонери, що згідно з висновком ЛКК потребують постійного догляду.

Також, отримувати допомогу на догляд від органів соціального захисту населення мають право:

Малозабезпечені та одинокі особи, що згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного зовнішнього догляду та отримують пенсію за віком, стажем роботи або інвалідністю (за винятком людей з I групою інвалідності); Малозабезпечені люди з першою групою інвалідності, яким призначена пенсія за стажем, віком або інвалідністю; Одинокі особи, які досягли віку 80 років та відповідно до висновку ЛКК потребують постійного зовнішнього догляду, отримують пенсію згідно з ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Фото: Nzherald.co.nz

Соціальний захист громадян

Допомога від держави надається цільово, а ключові характеристики соціальних гарантій встановлюються на рівні країни. Зараз більшість виплат здійснюється за рахунок субвенцій, що надходять з Державного бюджету України.

Загальна система соціального захисту (соціального забезпечення) України включає в себе різні види допомоги та компенсації для населення: житлові субсидії, виплати малозабезпеченим сім'ям, обслуговування хворих та престарілих, допомога людям з інвалідністю та інше.

Чи збільшиться розмір виплат у 2025 році, та що таке уніфікована соцдопомога

Виплати соціальної допомоги залежать від встановленої суми прожиткового мінімуму. Тому в разі його збільшення відповідно буде відбуватись і перерахунок суми соціальних виплат.

Вже з початку 2024 року прожитковий мінімум зріс із 2589 гривень до 2920 гривень в розрахунку на місяць на одну людину, однак відповідно до держбюджету на 2025 рік, ця сума залишилась незмінною. Даний показник впливає на низку виплат, зокрема:

соціальна допомога для людей з інвалідністю з дитинства, а також дітям з інвалідністю;

допомога сім’ям, які належать до категорії малозабезпечених;

виплати на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

матерям, які самостійно виховують дитину;

допомога по безробіттю;

виплати дітям, в яких батьки уникають виконання обов'язку щодо сплати аліментів;

грошова допомога по вагітності та пологах;

виплати тим, хто проживає з людиною з інвалідністю першої чи другої групи через психічний розлад.

Ще у жовтні 2023 року з’явилась інформація про те, що в Україні хочуть переглянути та уніфікувати систему соціальної допомоги. Таку інформацію в інтерв’ю Інтерфакс-Україна озвучила міністерка соцполітики України Оксана Жолнович.

За її словами розмір соціальних виплат планують переформувати таким чином, аби він не залежав від прожиткового мінімуму, а виходив з основного доходу сім’ї. "Якщо є родина з трьох людей - мама, тато, дитина, то ми говоримо, що перший має точно мати 100%, другому ми порахуємо 70%, якщо це дитина, то це звісно 100%", - зазначила міністерка.

Видатки будуть нараховувати відповідно до категорії, це може бути 70% чи 100% такого доходу. Для дітей, людей з інвалідністю, осіб з низькою пенсією цей показник становитиме 100%. Потім всі показники сім’ї складають і перевіряють, чи усі вони отримують базовий дохід. "Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою", - додала Оксана Жолнович. Глобальна мета такого переформатування полягає в повному переосмисленні соціальної системи виплат, а також скороченні витрат коштом тих, хто не має потреби у ній.

Цей проєкт, що передбачає базову соціальну допомогу сумою 4,5 тис. гривень для сімей з низькими доходами, зокрема для багатодітних родин, малозабезпечених та людей з інвалідністю, почне діяти з початку 2025 року. Для пенсіонерів, сума виплат буде розраховуватися з урахуванням страхового стажу та відсоткових показників. Про це пишуть в Українських національних новинах із посиланням на дані постанови Кабміну.

Видатки державного бюджету на соціальне забезпечення в 2025 році

Як зазначалось раніше, прожитковий мінімум у 2025 році становить 2920 гривень, а щодо основних груп населення ця сума становитиме:

для дітей до 6 років - 2563 грн, а віком 6-18 років – 3196 грн;

для працездатних людей - 3028 грн;

для людей, що втратили працездатність - 2 361 грн.

Для інших працездатних осіб, оплата праці яких регулюється спеціальними законами тощо, прожитковий мінімум залишився незмінним.

Допомога на дітей

Виплати у зв'язку з вагітністю та пологами

Для жінок, що зареєстровані як підприємці, або не працевлаштовані та не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, декретна грошова допомога становить 25% від прожиткового мінімуму.

Тому, розмір такої допомоги - 757 гривень.

Виплати на дітей, які перебувають під опікою

Для дітей віком до шести років - 6 407,5 грн або 8 970,5 грн (якщо дитина з інвалідністю);

Для дітей 6-18 років - 7 990 грн або 11 186 грн (якщо дитина з інвалідністю).

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною

Для дітей віком до шести років - 5 126 грн;

Для дітей 6-18 років - 6 392 грн.

Розмір аліментів

Для дітей віком до шести років – 2 563 грн;

Для дітей 6-18 років – 3 196 грн.

Виплати дітям, чиї батьки уникають виконання обов'язку щодо сплати аліментів

Розмір цієї допомоги визначається як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідно до її віку і середньомісячним загальним доходом родини, що розрахований на одну особу за останні шість місяців. Максимально така допомога становить:

Для дітей віком до шести років - 1281,5 грн;

Для дітей віком від 6 років - 1598 грн.

Фото: Today.ua

Виплати для малозабезпечених сімей

Рівень виплат корелюється у відсотковому співвідношенні з сумою прожиткового мінімуму, призначається згідно з Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям". Хоча рівень прожиткового мінімуму не змінився відповідно до держбюджету на 2025 рік, однак суми виплат зросли та будуть становити:

60% прожиткового мінімуму - для працездатних людей (із 1665,4 грн збільшиться до 1816,8 грн);

100% - для людей, які втратили працездатність, та людей з інвалідністю (2361 грн);

145% - для дітей віком до шести років (із 3588,2 грн до 3716,35), з 6 до 18 років (із 4474,4 грн до 4634,2 грн);

140% - для людей від 18 до 23 років, які навчаються (4239,2 грн).

Допомога тим, хто проживає з особами з інвалідністю I або II групи

Виплати тим, хто проживає з людьми з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок порушень психічного стану обчислюється як різниця між трьома мінімумами прожитковими на кожного члена родини та середнім місячним доходом родини за попередні півроку. Однак не може перевищувати прожитковий мінімум на одну людину на місяць, тобто максимально - 2920 гривень.

Соціальна допомога дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства

Сума допомоги розраховується як відсоток від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, і становить:

100% - людям з інвалідністю I групи з дитинства (2361 грн);

80% - людям з інвалідністю II групи з дитинства (1888,8 грн);

60% - людям з інвалідністю III групи з дитинства (1416,6 грн);

70% - на дітей до 18 років з інвалідністю (1652,7 грн.)

Також розмір надбавок на догляд розраховують як відсоток від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, що становить:

200% - на дітей віком до шести років з інвалідністю, віднесеною до підгрупи А (5163 грн);

50% - на іншу дитину віком до шести років з інвалідністю (1281,5 грн);

200% - на дітей віком 6-18 років з інвалідністю, віднесену до підгрупи А (6392 грн);

50% - на іншу дитину віком 6-18 років з інвалідністю (1598 грн).

Загалом у 2025 році держава планує спрямувати на соціальний захист населення близько 420,7 млрд гривень.

Чи буде збільшена сума допомоги у зв’язку з народженням дитини у 2025?

За останні роки в Україні спостерігається зниження народжуваності. Протягом останнього десятиліття цей показник знизився на 40%. З одного боку, зменшення народжуваності є прямим наслідком військових дій, які відбуваються на території нашої країни, а з іншого – через низку соціальних проблем. Економічні труднощі, зміни в цінностях суспільства, недостатня підтримка молодих сімей – все це негативно віддзеркалюється на демографічному стані.

Сьогодні відповідно до закону № 2811 розмір матеріальної допомоги при народженні або усиновленні дитини становить 41280 гривень та не залежить від кількості дітей в родині. Спочатку виплачують 10320 гривень, а решта — по 860 гривень щомісяця протягом трьох років.

Новоспечені батьки також мають право на одержання одноразової допомоги у формі "пакунка малюка" або грошової компенсації, що покриває його вартість. Сума такої компенсації відповідає розміру трьох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей до 6 років. Крім того, в нашій країні передбачено систему допомоги для жінок, зокрема, неповнолітніх, що не застраховані в державній системі обов'язкового соціального страхування (безробітні жінки, студентки, жінки-військовослужбовці та інші).

Збільшення виплат при народженні дитини нині не передбачено, а сума встановлена законом. Однак, 11 березня 2024 року на веб-порталі Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №11072, який має на меті внести зміни до чинного законодавства та збільшити суму виплат.

Ініціатори документу пропонують зв'язати розмір допомоги при народженні дитини з прожитковим мінімумом для дітей до 6 років, що діятиме на момент народження дитини. Якщо дану законодавчу ініціативу буде прийнято, держава буде надавати допомогу, що визначається у сумі, яка кратна:

150 прожитковим мінімумам - для першої дитини;

100 прожитковим мінімумам - для другої дитини;

50 прожитковим мінімумам - для третьої та кожної наступної дитини.

Тобто, сума допомоги за народження першої дитини може зрости майже вдесятеро: з 41280 грн до 384450 грн. Одноразово виплачуватиметься сума у 20 прожиткових мінімумів, потім, виплати планують здійснювати згідно з чинною схемою протягом 36 місяців.

Станом на сьогодні законопроєкт опрацьовується в комітеті.