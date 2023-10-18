Соцмережа Х тестує платну підписку для нових користувачів у розмірі $1
Соціальна мережа Ілона Маска X (Twitter) оголосила про тестування платного доступу для нових користувачів, щоб розміщувати публікації та взаємодіяти з іншими дописами
Про це пише CNN.
Зазначається, що нові користувачі з Нової Зеландії та Філіппін повинні будуть підписатися на річну підписку в розмірі $1, щоб розміщувати публікації та взаємодіяти з іншими дописами на платформі.
Тестування стосується лише нових акаунтів. Крім цього, користувачі можуть придбати преміум-підписку Х за $3,99 на місяць, і йому не потрібно буде платити $1. Тест ніяк не вплине на користувачів, які вже зареєстровані у соцмережі.
"Нові користувачі в тестовому регіоні, які відмовилися від преміум-плати та річної підписки, зможуть лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на облікові записи, але не взаємодіяти на платформі", - пояснили у повідомленні.
У компанії стверджують, що тестування має на меті "зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії".
- Європейський союз може застосувати заходи проти X (Twitter), оскільки у соцмережі масово розповсюджується дезінформацію про війну в Ізраїлі.
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