Соцмережа Х тестує платну підписку для нових користувачів у розмірі $1

Про це пише CNN.

Зазначається, що нові користувачі з Нової Зеландії та Філіппін повинні будуть підписатися на річну підписку в розмірі $1, щоб розміщувати публікації та взаємодіяти з іншими дописами на платформі.

Тестування стосується лише нових акаунтів. Крім цього, користувачі можуть придбати преміум-підписку Х за $3,99 на місяць, і йому не потрібно буде платити $1. Тест ніяк не вплине на користувачів, які вже зареєстровані у соцмережі.

"Нові користувачі в тестовому регіоні, які відмовилися від преміум-плати та річної підписки, зможуть лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на облікові записи, але не взаємодіяти на платформі", - пояснили у повідомленні.

У компанії стверджують, що тестування має на меті "зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії".