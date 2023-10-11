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ЄС попередив Ілона Маска про наслідки за дезінформацію про війну в Ізраїлі

11 жовтня, 2023 середа
01:46
Світ Ілон Маск

Європейський союз може застосувати заходи проти X (Twitter), оскільки у соцмережі масово розповсюджується дезінформацію про війну в Ізраїлі

Про це йдеться у листі єврокомісара Тьєррі Бретона власнику X (Twitter) Ілону Маску, повідомляє The Guardian.

"Після терористичних атак, скоєних ХАМАС проти Ізраїлю, ми маємо підстави вважати, що ваша платформа використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в ЄС", - йдеться у листі до Ілона Маска.

Єврокомісар наголосив, що у соцмережі Ілона Маска розповсюджували підроблені та маніпулятивні зображення та факти, зокрема старі зображення збройних конфліктів, які не мають відношення до Ізраїля, чи кадри, які насправді були зроблені у відеоіграх.

Ілона Маска закликали протягом найближчих 24 годин забезпечити "швидку, точну та повну реакцію" на прохання зв'язатися з Європолом та "відповідними правоохоронними органами" стосовно дезінформації в X (Twitter).

Що відбувається з Twitter після купівлі компанії Ілоном Маском

27 жовтня 2022 року Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Він поділився відео, на якому заходить до штаб-квартири компанії. Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit". 

Ілон Маск запустив у Twitter преміальну підписку за $8 доларів, яка потрібна для отримання синьої галочки та верифікації облікового запису. Крім того, Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований. 

Ілон Маск також оголосив, що почне відновлювати заблоковані акаунти в мережі. Зокрема, він розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа та зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем. 

Потім у Twitter запустили лічильник, який показує, скільки людей переглянули опублікований твіт, оголосили про розширення списку політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі, та запровадили нову політику "нульової толерантності" до дописів із насильницькими висловлюваннями.

На початку 2023 року компанія заявила, що лише передплатники Twitter Blue зможуть користуватися функцією двофакторної аутентифікації через СМС.

У квітні користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin. Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання якоїсь соцмережі один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

3 14 квітня користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту: від довгого тексту до багатогодинного відео. Крім того, у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

1 червня власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск, підтвердив, що платформа може бути перейменована на X у відповідь на твіт Daily News.

1 липня Twitter закрив доступ до публікацій неавторизованим користувачам і тепер вимагатиме від них мати обліковий запис у соцмережі для перегляду твітів.

16 серпня платформа запровадила нову функцію для користувачів преміумпідписки, яка передбачає можливість виділяти деякі публікації в новій вкладці Highlights. 

Ілон Маск заявив, що у соціальній мережі X, відомій раніше як Twitter, зникне функція блокування користувачів.

Економіка
ЄС
Ізраїль
Технології
Ілон Маск
Війна в Ізраїлі
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