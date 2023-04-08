Twitter зняв обмеження на акаунти, пов’язані з Кремлем, - The Telegraph
Twitter зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем, після того, як його придбав технологічний мільярдер Ілон Маск
Про це пише The Telegraph.
"Тести з декількох акаунтів показали, що в результатах пошуку, хронології та інструментах рекомендацій Twitter з'являються такі користувачі, як президентський акаунт Володимира Путіна, Міністерство закордонних справ Росії та посольство Великобританії - всі вони мали обмеження, накладені на них, коли почалося повномасштабне вторгнення", - ствердили автори.
Зазначається, що це сталося після того, як з'ясувалося, що Twitter більше не обмежує охоплення російських державних ЗМІ.
У квітні минулого року Twitter заявив, що "не буде посилювати або рекомендувати урядові акаунти, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації і беруть участь у збройному міждержавному конфлікті", зокрема ця політика була застосована до російських урядових акаунтів.
Однак тести, проведені The Telegraph минулого тижня, показали, що російські урядові акаунти з'являються у верхній частині певних результатів пошуку і з'являтимуться в пропозиціях інших акаунтів для підписки.
Твіти російського уряду з'являлися в алгоритмічно керованій стрічці "Для вас" для новостворених акаунтів, навіть якщо вони не підписувалися на них.
Колишній керівник Twitter підтвердив, що це означало відхід від минулорічних заходів.
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