Twitter зняв обмеження на акаунти, пов’язані з Кремлем, - The Telegraph

Про це пише The Telegraph.

"Тести з декількох акаунтів показали, що в результатах пошуку, хронології та інструментах рекомендацій Twitter з'являються такі користувачі, як президентський акаунт Володимира Путіна, Міністерство закордонних справ Росії та посольство Великобританії - всі вони мали обмеження, накладені на них, коли почалося повномасштабне вторгнення", - ствердили автори.

Зазначається, що це сталося після того, як з'ясувалося, що Twitter більше не обмежує охоплення російських державних ЗМІ.

У квітні минулого року Twitter заявив, що "не буде посилювати або рекомендувати урядові акаунти, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації і беруть участь у збройному міждержавному конфлікті", зокрема ця політика була застосована до російських урядових акаунтів.

Однак тести, проведені The Telegraph минулого тижня, показали, що російські урядові акаунти з'являються у верхній частині певних результатів пошуку і з'являтимуться в пропозиціях інших акаунтів для підписки.

Твіти російського уряду з'являлися в алгоритмічно керованій стрічці "Для вас" для новостворених акаунтів, навіть якщо вони не підписувалися на них.

Колишній керівник Twitter підтвердив, що це означало відхід від минулорічних заходів.