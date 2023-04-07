США обмірковують можливість заходів щодо російської "Лабораторії Касперського", - WSJ
Міністерство торгівлі США розглядає можливість застосування примусових заходів проти російської компанії з кібербезпеки "Лабораторія Касперського"
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на ознайомлені джерела, передає Reuters.
Минулого року адміністрація Байдена активізувала перевірку антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" з точки зору національної безпеки, оскільки зросли побоювання щодо російських кібератак після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.
Американські регулятори вже заборонили федеральному уряду використовувати програмне забезпечення Касперського. Однак нині розглядається застосування примусових заходів проти компанії відповідно до її правил безпеки в Інтернеті.
Міністерство "прагне повною мірою використовувати свої повноваження для захисту конфіденційних даних американців і працювати з Конгресом на двопартійній основі, щоб адаптуватися до ризиків, що змінюються", - йдеться в заяві відомства
- Нагадаємо, компанія Microsoft заплатить майже три мільйони доларів за порушення санкційного режиму США проти Росії, а також Куби, Ірану та Сирії
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