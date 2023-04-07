США обмірковують можливість заходів щодо російської "Лабораторії Касперського", - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на ознайомлені джерела, передає Reuters.

Минулого року адміністрація Байдена активізувала перевірку антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" з точки зору національної безпеки, оскільки зросли побоювання щодо російських кібератак після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Американські регулятори вже заборонили федеральному уряду використовувати програмне забезпечення Касперського. Однак нині розглядається застосування примусових заходів проти компанії відповідно до її правил безпеки в Інтернеті.

Міністерство "прагне повною мірою використовувати свої повноваження для захисту конфіденційних даних американців і працювати з Конгресом на двопартійній основі, щоб адаптуватися до ризиків, що змінюються", - йдеться в заяві відомства