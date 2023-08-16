Власникам преміум-підписки у Х стала доступна нова вкладка Highlights

Про це зазначається на сторінці підтримки Blue/X Premium.

Так, нова функція пропонує додавати свої найкращі чи найулюбленіші публікації до вкладки Highlights.

"Виділіть свої найкращі дописи, і вони з’являться у вашому профілі на спеціальній вкладці", - пишуть розробники.

Зазначається, що доступ до вкладки поки що доступний для обмеженого кола користувачів, однак незабаром нею зможуть користуватися всі передплатники.

Для того, аби додати публікацію на вкладку Highlights, потрібно натиснути на меню з трьома крапками й обрати опцію "Додати/видалити з Highlights".

Довідково: X Premium - це платна підписка, яка додає синю позначку до вашого облікового запису та пропонує доступ до вибраних функцій, як-от редагування публікації, форматування тексту або виділення дописів. Локалізована ціна на преміум-підписку зараз становить від 8$ на місяць або 84$ на рік.

Які відбулись нововведення у Twitter

Ілон Маск запустив у twitter преміальну підписку за $8 доларів, яка потрібна для отримання синьої галочки та верифікації облікового запису. Крім того, Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований.

22 листопада 2022 року мільярдер презентував нову концепцію розвитку компанії, у якій наголосив на пріоритетності шифрування приватних повідомлень. Розробники працюватимуть і над створенням голосових і відеодзвінків між обліковими записами.

Ілон Маск також оголосив, що почне відновлювати заблоковані акаунти в мережі. Зокрема, він розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа та зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем.

Потім у Twitter запустили лічильник, який показує, скільки людей переглянули опублікований твіт, оголосили про розширення списку політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі, та запровадили нову політику "нульової толерантності" до дописів із насильницькими висловлюваннями.

18 лютого компанія Twitter заявила, що лише передплатники Twitter Blue зможуть користуватися функцією двофакторної аутентифікації через СМС.

4 квітня користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin. Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання якоїсь соцмережі один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

3 14 квітня користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту: від довгого тексту до багатогодинного відео. Крім того, у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

1 червня власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск, підтвердив, що платформа може бути перейменована на X у відповідь на твіт Daily News.

1 липня Twitter закрив доступ до публікацій неавторизованим користувачам і тепер вимагатиме від них мати обліковий запис у соцмережі для перегляду твітів.

Згодом, 16 серпня, Маск перетворив TweetDeck на продукт лише для передплатників.