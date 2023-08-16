Про це інформує TechCrunch.

Соціальна мережа X, яка належить Ілону Маску та раніше була відома як Twitter, перетворила TweetDeck на продукт лише для передплатників. Також програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами тепер матиме назву X Pro.

Деякі користувачі повідомили, що під час спроби отримати доступ до TweetDeck їм з’являлося віконце, яке пропонувало придбати підписку Blue.

Що відомо про купівлю Twitter Ілоном Маском

24 квітня 2022 року компанія Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска щодо купівлі компанії за $44 млрд. Маск зобов'язувався вкласти у купівлю Twitter $33,5 млрд, в тому числі $21 млрд акціонерного капіталу та $12,5 млрд маржинальних позик під деякі з його акцій Tesla Inc (TSLA.O) для фінансування транзакції. Ще $13 млрд погодилися надати банки під заставу Twitter.

14 травня 2022 року Маск вирішив призупинити угоду купівлі соціальної мережі Twitter через перевірку кількості фейкових акаунтів. Цим він обвалив акції соцмережі.

Згодом Маск вирішив розірвати угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter. А компанія подала на нього в суд. Перше судове засідання мало відбутися 17 жовтня 2022 року.

5 жовтня того ж року стало відомо, що Маск готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млрд.

27 жовтня 2022 року Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Він поділився відео, на якому заходить до штаб-квартири компанії. Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit".

Пізніше стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Далі Маск розпустив раду директорів Twitter і розпочав надсилати працівникам компанії електронні листи з інформацією про те, що їх звільнено. Працівники компанії Twitter подали на компанію колективний позов до суду. Загалом Twitter звільнив близько 80% співробітників після того, як Ілон Маск придбав компанію.

17 листопада 2022 року Ілон Маск заявив, що планує знайти нового лідера Twitter та розраховує скоротити свій час у компанії.

15 лютого стало відомо, що Маск планує покинути пост директора Twitter до кінця року. 11 травня Ілон Маск заявив, що йде з посади. Він призначив генеральним директором Twitter Лінду Яккаріно.

Які відбулись нововведення у Twitter

Ілон Маск запустив у twitter преміальну підписку за $8 доларів, яка потрібна для отримання синьої галочки та верифікації облікового запису. Крім того, Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований.

22 листопада 2022 року мільярдер презентував нову концепцію розвитку компанії, у якій наголосив на пріоритетності шифрування приватних повідомлень. Розробники працюватимуть і над створенням голосових і відеодзвінків між обліковими записами.

Ілон Маск також оголосив, що почне відновлювати заблоковані акаунти в мережі. Зокрема, він розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа та зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем.

Потім у Twitter запустили лічильник, який показує, скільки людей переглянули опублікований твіт, оголосили про розширення списку політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі, та запровадили нову політику "нульової толерантності" до дописів із насильницькими висловлюваннями.

18 лютого компанія Twitter заявила, що лише передплатники Twitter Blue зможуть користуватися функцією двофакторної аутентифікації через СМС.

4 квітня користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin. Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання якоїсь соцмережі один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

3 14 квітня користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту: від довгого тексту до багатогодинного відео. Крім того, у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

1 червня власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск, підтвердив, що платформа може бути перейменована на X у відповідь на твіт Daily News.

1 липня Twitter закрив доступ до публікацій неавторизованим користувачам і тепер вимагатиме від них мати обліковий запис у соцмережі для перегляду твітів.