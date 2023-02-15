Маск планує покинути пост директора Twitter до кінця року
Бізнесмен Ілон Маск зазначив, що наразі йому треба "стабілізувати організацію", а вже до кінця року буде обрано нового гендиректора Twitter
Про це він заявив на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, повідомляє Bloomberg.
"Мені потрібно стабілізувати організацію та просто переконатися, що вона знаходиться у фінансово надійному стані, а дорожня карта продукту чітко визначена. Я припускаю, що ближче до кінця цього року буде вдалий час, щоб знайти когось іншого, хто керуватиме компанією. Я думаю, що Twitter має бути в стабільному стані приблизно до кінця цього року", - сказав Маск.
На саміті бізнесмен описав Twitter як "стартап у зворотному напрямку" - за його словами, потрібно багато працювати, щоб привести соцмережу до стабільності.
Видання зазначає, що через активну роботу з Twitter, інвестори іншої компанії Маска - Tesla - занепокоєні відсутністю бізнесмена у роботі організації та закликали його приділяти більше уваги виробництву електромобілів.
Своєю чергою Маск зазначив, що Tesla та Space Exploration Technologies Corp. зараз знаходяться у хорошому стані, тож не потребують постійної присутності Маска для керівництва.
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