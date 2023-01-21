Twitter після приходу Маска втратив уже 80% співробітників

Про це повідомляє телеканал CNBC, який посилається на дані внутрішніх записів Twitter.

За інформацією журналістів, внутрішні записи показують, що Twitter втратив близько 80% своїх співробітників після того, як Маск очолив компанію.

За даними телеканалу, на сьогоднішній день в Twitter продовжують працювати близько 1,3 тис. осіб. До приходу Маска штат компанії нараховував близько 7,5 тис. співробітників.

Також повідомляється, що до роботи соціальної мережі Маск залучив близько 130 осіб з інших своїх компаній, включаючи Tesla, SpaceX і The Boring Co.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.

Майже відразу Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.

12 грудня, компанія Twitter розпустила раду безпеки та довіри, яка консультувала платформи соціальних мереж стосовно рішень щодо сайтів.

19 грудня Ілон Маск запустив голосування, чи варто йому покинути посаду керівника Twitter. Більшість висловилась за те, щоби він пішов.

Впродовж всього часу правління Маска у компанії відбувались скорочення та скандали, пов'язані з цим.

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