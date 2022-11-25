Такий допис Маска з'явився у Twitter.

Своє рішення підприємець ухвалив після голосування серед користувачів. За результатами голосування в соцмережі, за відновленням акаунтів проголосували понад 72% користувачів із понад 3,1 мільйона, які взяли участь в опитуванні.

"Люди сказали своє слово. Амністія почнеться наступного тижня. Vox Populi, Vox Dei", - написав він.

Маск уточнив, що "амністія" стосуватиметься тих призупинених облікових записів, які не порушували закон і не брали участі в "кричущому спамі".

Зазначимо, подібні онлайн-опитування не є науковими і можуть легко піддаватися впливу ботів.

19 листопада власник Twitter Ілон Маск запустив голосування у соцмережі, де запитав, чи варто розблокувати сторінку експрезидента США Дональда Трампа. Вже згодом, за результатами опитування, бізнесмен вирішив відновити акаунт Трампа у соцмережі.

Він також презентував нову концепцію розвитку компанії, у якій наголосив на пріоритетності шифрування приватних повідомлень. Розробники працюватимуть і над створенням голосових і відеодзвінків між обліковими записами.

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