Ілон Маск обрав нову очільницю Twitter
Американський мільярдер Ілон Маск призначив генеральним директором Twitter Лінду Яккаріно
Про це Ілон Маск написав у твіттері.
"Я радий вітати Лінду Яккаріно як нового генерального директора Twitter! Вона зосередиться на бізнес-операціях, тоді як я займатимусь дизайном продукту та новими технологіями. З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього", - пише Маск.
Раніше Лінда Яккаріно працювала у компанії NBC Universal, серед її досягнень на цій посаді – запуск стрімінгового сервісу Peacock.
- 10 травня Маск повідомив, що незабаром у соцмережі з'являться нові функції - відео- та аудіодзвінки.
- 11 травня Ілон Маск заявив, що йде з посади гендиректора Twitter.
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