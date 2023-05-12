Ілон Маск обрав нову очільницю Twitter

Про це Ілон Маск написав у твіттері.

"Я радий вітати Лінду Яккаріно як нового генерального директора Twitter! Вона зосередиться на бізнес-операціях, тоді як я займатимусь дизайном продукту та новими технологіями. З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього", - пише Маск.

Раніше Лінда Яккаріно працювала у компанії NBC Universal, серед її досягнень на цій посаді – запуск стрімінгового сервісу Peacock.