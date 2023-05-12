Ілон Маск заявив, що йде з посади гендиректора Twitter

Про це Маск написав у твіттері.

За словами бізнесмена, новий гендиректор почне роботу у Twitter приблизно через 6 тижнів!

"Моя роль зміниться на посаду виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням і системними операторами", - пише Ілон Маск.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023