Ілон Маск заявив, що йде з посади гендиректора Twitter
Американський бізнесмен Ілон Маск зізнався, що йде з посади генерального директора компанії Twitter
Про це Маск написав у твіттері.
За словами бізнесмена, новий гендиректор почне роботу у Twitter приблизно через 6 тижнів!
"Моя роль зміниться на посаду виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням і системними операторами", - пише Ілон Маск.
- 10 травня Маск повідомив, що незабаром у соцмережі з'являться нові функції - відео- та аудіодзвінки.
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