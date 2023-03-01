Twitter запровадив політику "нульової толерантності" до дописів про насильство

Про це інформує Twitter Safety, цитує Independent.

"Twitter не терпить насильницьких висловлювань, і в більшості випадків ми призупинимо будь-який обліковий запис, який порушує цю політику", - заявили у Twitter Safety.

Якщо порушення менш серйозні, від користувачів вимагатимуть видали дописи, перш ніж вони знову зможуть отримати доступ до своїх акаунтів.

Нова політика "нульової толерантності" забороняє насильницькі погрози, бажання завдати шкоди, а також прославляння та підбурювання до насильства. Вона стверджує, що користувачі "не можуть бажати, сподіватися або висловлювати бажання завдати шкоди". Стара ж політика натомість передбачала, що покаранню не підлягають дописи, які висловлюють "бажання чи надію на те, щоб хтось зазнав фізичної шкоди, висловлюючи нечіткі чи непрямі погрози або погрожуючи діями, які навряд чи можуть спричинити серйозну чи тривалу травму".

За словами компанії, якщо користувачі вважають, що якийсь допис порушує політику "нульової толерантності", вони мають право повідомити про це. Також вони можуть подати апеляцію, якщо не згодні з рішенням Twitter.

Водночас компанія зазначила, що дозволяє насильницькі висловлювання, коли вони не мають явного образливого чи насильницького контексту, а також деякі засоби мови, сатири чи художні висловлювання. Також можна використовувати такі висловлювання під час обговорення відеоігор чи спортивних подій. У всіх цих випадках контекст повинен виражати точку зору, а не підбурювати до заподіяння насильства чи шкоди.