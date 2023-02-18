У Twitter двофакторна аутентифікація через СМС буде доступна лише передплатникам

Про це інформує Reuters.

"З 20 березня 2023 року лише передплатники Twitter Blue зможуть використовувати текстові повідомлення як метод двофакторної автентифікації", - ідеться в повідомленні від Twitter Support.

Водночас компанія зазначає, що інші облікові записи можуть використовувати програми для аутентифікації та ключі безпеки 2FA для захисту даних. Двофакторною аутентифікацією на основі номера телефону та повідомлення через СМС, згідно з публікацією у блозі, на яку посилається компанія, часто зловживають боти.

Власник Twitter Ілон Маск підтвердив, що компанія змінює політику. Він написав "Так" у відповідь на твіт користувача про те, що зміни відбуваються через те, що "Telcos використовувала облікові записи ботів для закачування 2FA СМС". Також Маск підтвердив, що його компанія втрачає 60 млн доларів на рік через шахрайські СМС.