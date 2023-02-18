У Twitter двофакторна аутентифікація через СМС буде доступна лише передплатникам
У п'ятницю, 18 лютого, компанія Twitter заявила, що лише передплатники Twitter Blue зможуть користуватися функцією двофакторної аутентифікації через СМС
Про це інформує Reuters.
"З 20 березня 2023 року лише передплатники Twitter Blue зможуть використовувати текстові повідомлення як метод двофакторної автентифікації", - ідеться в повідомленні від Twitter Support.
Водночас компанія зазначає, що інші облікові записи можуть використовувати програми для аутентифікації та ключі безпеки 2FA для захисту даних. Двофакторною аутентифікацією на основі номера телефону та повідомлення через СМС, згідно з публікацією у блозі, на яку посилається компанія, часто зловживають боти.
Власник Twitter Ілон Маск підтвердив, що компанія змінює політику. Він написав "Так" у відповідь на твіт користувача про те, що зміни відбуваються через те, що "Telcos використовувала облікові записи ботів для закачування 2FA СМС". Також Маск підтвердив, що його компанія втрачає 60 млн доларів на рік через шахрайські СМС.
- У середу, 15 лютого, твіттер став першою соціальною мережею, де з обмеженнями дозволили рекламувати канабіс у Сполучених Штатах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе