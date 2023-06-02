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Ілон Маск підтвердив можливість перейменування Twitter

2 червня, 2023 п'ятниця
10:06
Технології Ілон Маск

Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск, підтвердив, що платформа може бути перейменована на X у відповідь на твіт Daily News

Маск відреагував на пост видавництва.

Власник Twitter підтвердив, що соціальна мережа може бути перейменований на X і матиме додаткові функції для довгих текстів, відео, повідомлень та платіжних сервісів.

"Твіттер, я вважаю, неправильний бренд для цього", - цитує Daily News Ілона Маска.

Що відомо про Twitter після придбання соцмережі Маском 

27 жовтня минулого року стало відомо, що Ілон Маск придбав Twitter.

Згодом Маск розпустив раду директорів, а потім доручив інженерам Twitter працювати над перезавантаженням Vine, щоб підготувати оновлений запуск ще до кінця 2022 троку.

4 листопада 2022 року Маск розпочав надсилати працівникам компанії електронні листи з інформацією про те, що їх звільнено. Вже 5 листопада працівники Twitter подали на компанію колективний позов до суду через те, що новий гендиректор планував неналежним чином скоротити понад 3 тис. співробітників.

11 листопада того року Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії.

8 січня 2023 року компанія вчергове звільнила робітників: тепер скоротили штат команди з питань довіри й безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту. Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що понад 500 рекламодавців призупинили витрати на сайт мікроблогів після купівлю Ілоном Маском соцмережі у 2022 році.

4 квітня Twitter замінив синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin. 

Згодом бізнесмен заявив, що скорочення штату почали давати свої плоди, а більшість рекламодавців повернулись на платформу, тож тепер Twitter "майже беззбитковий".

14 квітня у соціальній мережі користувачам дозволили стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео. Twitter зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем.

24 квітня стало відомо, що в соцмережі повертають "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників.

Згодом власник Twitter Ілон Маск заявив, що в соцмережі планують видаляти акаунти користувачів, які не були активні впродовж декількох років.

7 травня компанія визнала, що функція "Коло", яка передбачала публікацію твітів для обмеженого кола людей, мала проблеми з конфіденційністю.

10 травня Маск повідомив, що незабаром у соцмережі з'являться нові функції - відео- та аудіодзвінки.

А згодом американський мільярдер призначив генеральним директором Twitter Лінду Яккаріно.

Ілон Маск повідомив, що у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

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