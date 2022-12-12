Соус "Бешамель" класичний. Рецепт
Класичний соус бешамель – смачний та ніжний. Готується він легко зі звичайних продуктів. Соус універсальний, адже його можна поєднувати з різними стравами: риба, м’ясо, овочі, гарніри, лазанья, паста тощо
Інгредієнти на 4 порції:
- 60 г вершкового масла
- 3 столові ложки рослинної олії
- Дві з половиною ложки пшеничного борошна
- 380 мл молока
- Сіль та спеції на смак
Приготування соусу Бешамель:
- Трохи підігріваємо молоко на повільному вогні
- Беремо не емальовану каструлю
- На маленькому вогні розтоплюємо вершкове масло в не емальованій каструлі
- Додаємо в каструлю олію
- Гарно перемішуємо
- Насипаємо в масло просіяне борошно
- Дуже добре перемішуємо всю суміш віночком
- На маленькому вогні (не забуваючи помішувати) обсмажуємо борошно до золотого відтінку
- Малими порціями по дві столові ложки вливаємо тепле молоко
- Не забуваємо все постійно помішувати, додаючи молоко поступово!
- Коли додано все молоко, знову ретельно вимішуємо соус до цілковитої однорідної маси
- Солимо
- Варимо соус на повільному вогні, щоб отримати бажану консистенцію
- Не забуваємо постійно помішувати соус при варінні!
- Готовий соус подаємо до столу в комплексі з обраними Вами стравами
- Якщо є охота і на смак – використовуйте улюблені спеції, які підходять до обраної страви до столу!
Смачного!
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