Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна рецепти Соус "Бешамель" класичний. Рецепт
Інфографіка

Соус "Бешамель" класичний. Рецепт

12 грудня, 2022 понедiлок
14:57
рецепти Соус «Бешамель»

Класичний соус бешамель – смачний та ніжний. Готується він легко зі звичайних продуктів. Соус універсальний, адже його можна поєднувати з різними стравами: риба, м’ясо, овочі, гарніри, лазанья, паста тощо

Інгредієнти на 4 порції:

  • 60 г вершкового масла
  • 3 столові ложки рослинної олії
  • Дві з половиною ложки пшеничного борошна
  • 380 мл молока
  • Сіль та спеції на смак

Приготування соусу Бешамель:

  • Трохи підігріваємо молоко на повільному вогні
  • Беремо не емальовану каструлю
  • На маленькому вогні розтоплюємо вершкове масло в не емальованій каструлі
  • Додаємо в каструлю олію
  • Гарно перемішуємо
  • Насипаємо в масло просіяне борошно
  • Дуже добре перемішуємо всю суміш віночком
  • На маленькому вогні (не забуваючи помішувати) обсмажуємо борошно до золотого відтінку
  • Малими порціями по дві столові ложки вливаємо тепле молоко
  • Не забуваємо все постійно помішувати, додаючи молоко поступово!
  • Коли додано все молоко, знову ретельно вимішуємо соус до цілковитої однорідної маси
  • Солимо
  • Варимо соус на повільному вогні, щоб отримати бажану консистенцію
  • Не забуваємо постійно помішувати соус при варінні!
  • Готовий соус подаємо до столу в комплексі з обраними Вами стравами
  • Якщо є охота і на смак – використовуйте улюблені спеції, які підходять до обраної страви до столу!

Смачного!

Суспільство
Культура
Інфографіка
кулінарія
Читайте також:
Ердоган і Путін
11 грудня, 2022 неділя
Ердоган поговорив з Путіним та висунув вимогу щодо Сирії
сніг зима погода
10 грудня, 2022 субота
Синоптик Наталка Діденко попередила про циклон з опадами та похолодання
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
11 грудня, 2022 неділя
Кому збрехав президент Зеленський про російський напад?
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.17
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
12 грудня
15:40
Нацгвардійці взяли в полон "еленерівців"
Безпечно здатися в полон з допомогою дрона: командування ЗСУ розробило інструкцію для російських військових
15:30
Книги-фіналісти Премії імені Юрія Шевельова 2022 року
Оголошено імена фіналістів Премії імені Юрія Шевельова 2022 року
15:29
Судовий вирок
У Росії оштрафували чоловіка за переказ сну про Зеленського
15:24
Оновлено
Окупанти обстріляли житловий район Херсона: є загиблі та поранені
15:05
Шістьом російським генералам повідомили про підозру в організації вторгнення на Харківщину
15:02
Ашраф Хакімі (в центрі) у матчі Марокко - Хорватія
ЧС-2022: Розклад трансляцій півфінальних матчів, сітка плей-офф
15:00
Ексклюзив
російські війська окупанти
Через будівництво ворогом ліній оборони на лівобережжі Херсонщини у Криму виник дефіцит бетону, - офіцер ЗСУ Березовець
14:57
Вадим Скібіцький
РФ використовує проти України ракети, які отримала завдяки Будапештському меморандуму - ГУР
14:48
Ексклюзив
Авдіївка обстріл
Росіяни за декілька кілометрів від Авдіївки, - воєнкор Еспресо Бакуменко
14:42
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
Ворог накопичує живу силу та важку техніку, щоб спробувати прорватися на Харківщині, - офіцер Ізюмського батальйону ТрО Корсунов
14:41
Володимир Путін
Уперше за 10 років. Путін скасував щорічну пресконференцію
14:31
ожеледиця сніг дорога
Штормове оголошення: українців попереджають про ожеледицю, мокрий сніг і пориви вітру
14:30
Верховна Рада
"Позбавить громадян впливу на забудовників". Рух ЧЕСНО закликав не квапитися з прийняттям містобудівної реформи
14:13
Ексклюзив
Російська армія обстріляла пологове відділення у Херсоні
Через обстріли Херсона гине 1-2 людини в середньому за добу, - пресофіцер комендатури міста
14:09
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ворог змінив тактику: окупанти використовують новостворені штурмові загони, - Череватий
14:06
OPINION
Агія Загребельська
Перемога іранського народу переверне стіл диктаторів
14:00
на фото: військова техніка
У Білорусі до кордону з Україною перекидають російську військову техніку, - Гаюн
13:47
літак МІГ-29
Словаччина планує відправити в Україну МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом
13:21
лебеді
Росіяни розстрілюють червонокнижних птахів на тимчасово окупованій Арабатській стрілці, - депутат Хлань
13:11
Оновлено
Ураган
Окупанти обстріляли з "урагану" місто в Донецькій області: двоє загиблих, десятеро поранених
13:08
санкції проти Росії
Міністр цифрового розвитку, гендиректор Першого каналу і Фонд стратегічної культури: Нова Зеландія ввела санкції проти 23 росіян і організацій, які підтримують війну в Україні
12:56
Дональд Трамп
Трамп втратив лідерство в боротьбі за право висуватися у президенти США від республіканців, - опитування
12:45
Мобілізовані в РФ
Міноборони РФ планує "укріпити бойовий дух" мобілізованих на війну в Україні баянами і балалайками
12:41
Наводили ворожий вогонь по школах, пологових, гуртожитках і позиціях ЗСУ в Бахмуті й Торецьку. Трьох жительок Донеччини затримали за держзраду
12:27
Христо Стоїчков
"У що ми граємо?": Легенда "Барселони" розкритикував рівень футболу на ЧС-2022
12:08
Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський
Росії не потрібні гарантії безпеки, таких гарантій від РФ потребує Європа, - МЗС Польщі
12:05
OPINION
Ігор Козловський
В УПЦ-МП хочуть надягнути на себе ризи мучеників
12:02
Греція
В українське посольство в Греції також надійшов закривавлений пакунок
12:00
відключення електроенергії
В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, ситуацію ускладнює погода, - Укренерго
11:55
Ентоні Джошуа
Стало відомо, коли Джошуа повернеться на ринг після поразки від Усика
11:28
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган попередив, що нові турецькі ракети здатні вдарити по Афінах
11:16
осінні читання
В Україні стартував Національний тиждень читання
11:04
відключення електроенергії
На Київщині через негоду повністю знеструмленими залишаються 14 населених пунктів, 37 — частково
11:03
Наслідки обстрілу Харківщини 8 грудня
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківщини за добу, від ворожої вибухівки постраждала жінка
11:02
шахтарі
У Луганській області окупанти закривають шахти та вивозять обладнання, - ОВА
10:47
Продавав награбоване: на Миколаївщині затримали колаборанта, який допомагав окупантам заробляти
10:36
Кріштіану Роналду та Фернандо Сантуш (праворуч)
"Все через Роналду": Володар "Золотого м'яча" Фігу назвав причину невдачі Португалії на ЧС-2022
10:35
Ексклюзив
Атака окупантів на інфраструктуру Херсона
Мінометним вогнем окупанти знищують Херсон, - голова міської ВА
10:23
Інфографіка
Курс валют в Україні сьогодні: вартість долара, євро, злотого
10:10
вибух
У Чернігові та на Полтавщині буде чути вибухи, жителів закликають зберігати спокій
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV