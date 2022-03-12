Союзник РФ на Балканах Сербія не планує вступати в НАТО

Про це повідомляє сербське видання "Новини".



"Деякі наші опоненти кажуть, що ми повинні вступити в НАТО. І моя їм відповідь, що ми не повинні вступати в НАТО, тому що у нас є своя армія, яка охороняє нашу країну і небо", - заявив Вучич.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb