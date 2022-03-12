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Союзник РФ на Балканах Сербія не планує вступати в НАТО

12 березня, 2022 субота
16:01
Світ Сербія

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна не має наміру вступати до НАТО

Про це повідомляє сербське видання "Новини".

"Деякі наші опоненти кажуть, що ми повинні вступити в НАТО. І моя їм відповідь, що ми не повинні вступати в НАТО, тому що у нас є своя армія, яка охороняє нашу країну і небо", - заявив Вучич.
 

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Росія
Сербія
НАТО
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