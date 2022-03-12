Союзник РФ на Балканах Сербія не планує вступати в НАТО
Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна не має наміру вступати до НАТО
Про це повідомляє сербське видання "Новини".
"Деякі наші опоненти кажуть, що ми повинні вступити в НАТО. І моя їм відповідь, що ми не повинні вступати в НАТО, тому що у нас є своя армія, яка охороняє нашу країну і небо", - заявив Вучич.
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