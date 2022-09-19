SpaceX показав, у яких країнах не підключатиме інтернет від Starlink. Серед них Росія
Підключення до супутникової мережі нового покоління Starlink не буде доступним для мешканців Росії та ще десятка країн з авторитарними режимами
Це видно з карти покриття, яку опубліковано на веб-сайті мережі.
До карти покриття Starlink не включені, разом з Росією, Китай, Білорусь, Сирія, Іран, Афганістан, Північна Корея, Венесуела та Куба.
Всі ці країни не числяться ні в категорії waitlist ("лист очікування"), де вказано, наприклад, Україна, ні в категорії coming soon ("невдовзі буде"), як, наприклад, Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Індія, країни Африки та більшу частину Південної Америки.
- Нагадаємо, що раніше в понеділок у компанії SpaceX, яка є розробником глобальної супутникової мережі Starlink, заявив, що підключення до Starlink тепер доступне з будь-якої точки планети, включаючи Антарктиду.
- Відзначимо, що ця карта країн-ізгоїв фактично співпадає з переліком країн ,делегації яких не запрошено на похорон королеви Великої Британії. Співпадають Росія, Білорусь, Іран, Сирія ,Північна Корея та Венесуела.
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