SpaceX у двохсоте приземлила ракету і запустила 72 невеликих супутники

Про це інформує Space.

Компанія запустила дві ракети-носії Falcon 9 з різницею в 14 годин із західного і східного узбережжя США. Це один з найкоротших часових проміжків між двома космічними запусками місій SpaceX.

Ракета злетіла з каліфорнійської бази Ванденберг о 00:10 (за Києвом) розпочавши місію Transporter-8 із запуску 72 маленьких супутників і посадила ракету Falcon 9 на Землю, зробивши 200-е таке приземлення за свою історію.

Перший ступінь ракети вернувся на Землю у Ванденберзі через вісім хвилин після старту. Це був дев’ятий політ і посадка для цього ракети-носія.

Розгінний блок ракети продовжив доставлення супутників на орбіту, серед яких були космічні апарати кубсати, мікросати, капсула з повторним входом і орбітальні транспортні засоби. Вони відокремлювалися впродовж 24 хвилин.

Transporter-8 став восьмим запуском малого супутника SpaceX і третім у 2023 році. Перша така місія SpaceX була Transporter-1, яка запустила 143 супутники в січні 2021 року.

Попередній запуск SpaceX на орбіту відбувся в понеділок о 10:10. Раніше компанія запустила 52 своїх супутники Starlink з Флориди.