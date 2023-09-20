SpaceX вивела на орбіту ще 22 інтернет-супутники Starlink
Американська компанія SpaceX у середу, 20 вересня, вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink: це 65-та орбітальна місія компанії в цьому році
Про цей успішний запуск компанія повідомила на сторінці в twitter (X).
"Підтверджено розгортання 22 супутників Starlink", - йдеться у повідомленні.
Видання Space зазначає, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту був здійснений о 05:38 годині за київським часом із космодрому у Флориді, США.
Перший ступінь ракети повернувся на Землю через 8,5 хвилин після запуску, приземлившись на корабель-безпілотник SpaceX, який розташований в морі.
"Тим часом 22 супутники Starlink були розгорнуті з верхнього ступеня Falcon 9 через 62,5 хвилини після запуску, як і було заплановано", - йдеться у повідомленні.
- 22 серпня SpaceX вивела на орбіту партію із 21 інтернет-супутника Starlink. Запуск ракети-носія затримали на п'ять днів через ураган "Гіларі".
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